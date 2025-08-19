Auf den Rasenflächen der Quail Lodge feiert der Bugatti Brouillard seine Weltpremiere. Das Einzelstück verkörpert eine außergewöhnliche Hommage an Ettore Bugattis Leidenschaft für die Reitkunst. Inspiriert von seinem geliebten weiß-grauen Vollblutpferd trägt der Brouillard Eleganz, Kraft und Geschwindigkeit in seiner DNA.

Das Fahrzeug ist Teil des exklusiven „Programme Solitaire“, das die Individualisierung weit über die bereits maßgeschneiderten „Sur Mesure“-Aufträge hinausführt. Angelehnt an die Tradition des Karosseriebaus im frühen 20. Jahrhundert, lässt das Programm Ikonen wie den Galibier, Stelvio oder Atalante wieder aufleben, aber neu interpretiert für das 21. Jahrhundert.

Im Herzen des Brouillard schlägt Bugattis legendärer W16-Motor mit 1.600 PS und vier Turboladern. Die Technik trifft auf eine völlig neue Coupé-Silhouette, deren Gestaltung ein fein austariertes Zusammenspiel von Form und Funktion zeigt, von den skulpturalen Lufteinlässen bis hin zum maßgefertigten „Ducktail“-Heckspoiler.

Im Interieur setzt sich die künstlerische Erzählung fort: Pferdemotive schmücken Türen und Sitze, handgefertigte Tartan-Stoffe aus Paris treffen auf grün getöntes Carbon und Aluminiumdetails. Ein gläsernes Dach verstärkt das Gefühl von Raum und kathedralenhafter Erhabenheit.

Der Brouillard ist damit weit mehr als ein Automobil, er ist ein Ausdruck von Haute Couture auf vier Rädern, ein Kunstwerk, das Bugattis Vergangenheit ehrt und zugleich den Weg in die Zukunft weist.