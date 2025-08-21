C cadillac 001vergrößern (Bildquelle: Cadillac)
Cadillac

Cadillac Elevated Velocity Concept

Cadillac hat mit dem Elevated Velocity Concept ein futuristisches Crossover-Modell mit rein elektrischem Antrieb vorgestellt.

auto-motor.at Redaktion
von

Das neue Concept Car von Cadillac wirkt wie aus einem Science Fiction Film und soll zeigen, wie ein Crossover-Modell mit autonomem Fahrmodus aussehen könnte.

Beim Design setzt man auf eine futuristische Gestaltung aktueller Designelemente. Die Front wirkt extrem bullig, und das SUV-Coupé mit 2+2 Sitzen zeigt sich für den Offroad-Einsatz gerüstet.

Cadillac blickt weit in die Zukunft

Die erhöhte Bodenfreiheit soll ein Vorankommen im Gelände begünstigen. Sehr markant sind die Flügeltüren, die ganz ohne B-Säule freien Zugang zum Innenraum ermöglichen.

Der Innenraum zeigt sich auf das Nötigste reduziert und wirkt ebenfalls sehr futuristisch. Eine schwebende Konsole erstreckt sich dabei zwischen den Sitzen von vorne bis hinten.

Das Concept Car soll über einen rein elektrischen Antrieb und verschiedene Fahrmodi verfügen. Es soll für jedes Terrain die passende Konfiguration bieten. Eine Serienfertigung scheint aber dennoch eher unrealistisch.

