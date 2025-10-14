Comeback des Chevrolet Bolt

Der Chevrolet Bolt EV ist im Jahr 2022 in seine zweite Generation gestartet, die Produktion wurde aber schon 2023 wieder eingestellt, da die Nachfrage sehr schwach war.

Anfang 2026 möchte man aber einen neuen Versuch starten und bringt den Bolt in gleicher Form nochmals auf den Markt. Lediglich der Innenraum wurde weiter aufgewertet und hat jetzt ein neues Layout für Touchscreen und Klimasteuerung erhalten.

Mit einem Einstiegspreis von unter 30.000,- US-Dollar soll der Bolt ein günstiger Einstieg in die E-Mobilität sein und zudem so viel Reichweite wie kein anderes Modell dieser Preisklasse bieten.

Gute Reichweite

Die 65 kWh-Batterie soll bis zu 402 Kilometer Reichweite ermöglichen. Angetrieben wird er von einem 210 PS starken Elektromotor, der auch für sportive Fahrleistungen sorgen soll.

Trotz einer Länge von nur 430 cm soll der Bolt viel Platz für die Passagiere und das Gepäck bieten, das Kofferraumvolumen liegt zwischen 458 und 1.594 Litern.