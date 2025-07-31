Neues Chevrolet Corvette Concept Car

Das Jahr 2025 steht bei Chevrolet ganz im Zeichen der Corvette. Erst vor Kurzem wurde die stärkste Corvette aller Zeiten vorgestellt, und mit dem California Corvette Concept blickt man jetzt ein zweites Mal in die Zukunft des Sportwagens.

Bereits im März hat das englische GM Designstudio ein Corvette Concept vorgestellt, jetzt hat das Designstudio in Kalifornien seine Vision des reinrassigen Sportwagens gegeben.

Futuristischer Look

Die Vision aus den USA wirkt nicht mehr ganz so futuristisch, zeigt sich aber optisch immer noch sehr weit von der aktuellen Generation entfernt.

Werbung

Sehr markant ist die riesige Frontscheibe, die nahtlos in die Seitenscheiben übergeht. Die Corvette wirkt zudem nochmals deutlich geschärft und mehr Richtung Supersportwagen getrimmt.

Zumindest in den USA zählt die Corvette noch zu den erschwinglichen Sportautos, bei uns verhindert die enorm hohe Besteuerung eine weitere Verbreitung des Sportwagenklassikers aus den USA.