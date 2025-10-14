Chevrolet Corvette für die Spielkonsole

Die Studie Corvette CX ist als elektrischer Supersportwagen ausgelegt. Vier Motoren treiben je ein Rad an und liefern zusammen mehr als 2000 PS.

Das System verteilt die Kraft per Drehmomentregelung an alle Räder. Die Lithium-Ionen-Batterie mit 90 kWh sitzt tief im Chassis und sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt sowie eine ausgewogene Achslastverteilung. Die Proportionen sind lang und flach, die Dachhöhe liegt unter 104 Zentimetern.

Für Abtrieb sorgt ein Ventilator-System. Lüfter saugen Luft durch offene Kanäle in der Karosserie und erhöhen die Anpresskraft. Der vordere Diffusor und der Heckflügel arbeiten aktiv und passen sich automatisch an die Fahrer-Eingaben an, um maximalen Grip zu erzeugen. Sichtbar sind Elemente der tragenden Struktur, die Querlenker sind als Flügelprofile geformt, um den Luftstrom zu verbessern und Auftrieb an der Front zu verringern.

Im Innenraum öffnet eine nach vorn schwenkende Kanzel. Sitze mit starkem Seitenhalt und ein digitaler Frontbildschirm stellen Fahrdaten in Echtzeit dar. Zentrale Funktionen liegen im Lenkrad, damit der Blick auf die Straße gerichtet bleibt.

Für den Einsatz auf der Rennstrecke wurde die Variante CX R Vision Gran Turismo entworfen. Sie setzt auf mehr Abtrieb, geringeres Gewicht und eine tiefere Abstimmung. Der mittig eingebaute zwei Liter V8 mit zwei Turboladern leistet bis zu 900 PS und dreht bis 15.000 Touren. Er treibt die Hinterräder über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe an. Drei Elektromotoren unterstützen vorne und im Getriebe.

Die Systemleistung erreicht 2000 PS. Der Verbrenner nutzt erneuerbaren E-Kraftstoff. Beide Konzepte werden in Gran Turismo 7 virtuell erlebbar.