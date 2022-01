Weltpremiere für den Chevrolet Silverado EV

Das zweitbeliebteste Auto in den USA wird ab 2023 auch in einer rein elektrischen Version erhältlich sein. Der Chevrolet Silverado EV hat auf der CES in Las Vegas seine Weltpremiere gefeiert.

Im Vergleich zum Ford F-150 Lightning zeigt der Silverado EV aber ein komplett neues Design. Lediglich der Name wurde noch von den Brüdern mit Verbrennungsmotor übernommen.

Der riesige Elektro-Pickup wirkt auf jeden Fall sehr dynamisch und modern. Gleich zum Start soll es verschiedene Versionen geben. Das Topmodell, der Silverado EV RST, soll höchsten Komfort bieten.

Das Cockpit zeigt sich dabei sehr luxuriös mit einer Einheit aus großem Digitaltacho und 17″-Touchscreen. Für den harten Arbeitseinsatz ist der Silverado EV WT geplant.

Der Innenraum hat einfachere Materialien und auch einen kleinen Digitaltacho, der vom etwas größeren Touchscreen getrennt ist. Bei allen Versionen sehr praktisch ist die Möglichkeit, die Rückwand zur Fahrerkabine umzuklappen, um eine noch längere Ladefläche zu erhalten.

Wer den rein elektrischen Silverado auch abseits befestigter Straßen verwenden möchte, der wird mit dem Silverado EV Trail Boss am besten bedient sein. Diese Version ist ganz für den Offroad-Einsatz konzipiert und verfügt über eine höher gelegte Karosserie und Offroad-Reifen.

Bei der Motorisierung wird man zwischen Versionen mit 510 PS bis 664 PS wählen können, das Topmodell soll in rund 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten.

Schnellladefunktion mit bis zu 350 kW

Die Reichweite soll bei bis zu 640 Kilometern liegen, die Topversionen können auch mit bis zu 350 kW geladen werden. Damit soll in nur 10 Minuten Energie für rund 150 Kilometer Reichweite geladen werden. Zum Start soll es nur die Topversion zum Preis von 105.000,- US$ geben.

Später soll das günstigste Silverado EV WT-Modell ab 39.900,- US$ erhältlich sein. Alle anderen Modelle werden preislich zwischen den beiden Versionen liegen.