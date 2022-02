Premiere für den DS E-Tense Performance Prototyp

Schon mehrfach holte sich DS Automobiles den Titel in der Formel E, jetzt soll dieses Know How auch in die Fahrzeugentwicklung einfließen. Mit dem DS E-Tense Performance Prototyp hat man jetzt ein Fahrzeug auf die Räder gestellt, welches bei der Entwicklung zukünftiger Modelle behilflich sein soll.

Das Einzelstück besitzt innovative Lösungen in Bezug auf Chassis, Antriebseinheit und Batterie, die auch in zukünftigen Elektroautos der Marke zu finden sein sollen.

Auch optisch kann der Prototyp überzeugen und bringt das aktuelle DS-Design auf die nächste Evolutionsstufe. Der Sportwagen wirkt aus jeder Perspektive betrachtet sehr elegant und dynamisch.

Werbung

Für atemberaubende Fahrleistungen sorgen zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 815 PS (600 kW). Der vordere E-Motor verfügt über 250 kW, der hintere über 350 kW. Die Motoren stammen direkt aus der Entwicklung der Formel E-Fahrzeuge.

Durch den Allradantrieb wird die Kraft perfekt auf die Straße gebracht, für den Sprint von 0 auf 100 km/h sollen nur 2 Sekunden verstreichen. Durch eine Rekuperationsleistung von bis zu 600 kW soll auch eine hohe Reichweite trotz kompakter Batterien möglich sein.

Einen Blick in den Innenraum hat DS leider noch nicht gewährt, man kann aber davon ausgehen, dass sich auch hier der sportliche Charakter des Fahrzeugs widerspiegelt.