Start für den neuen DS N°4

Der DS N°4 tritt mit neuer, horizontal betonter Front und markanter Lichtsignatur auf, inspiriert von DS Konzepten. Ein schwarzer Grill trägt segmentierte Lichtstrahlen bis zum beleuchteten Markenemblem.

In der Linie Etoile sind zusätzlich DS Matrix LED Vision Scheinwerfer Serie. Am Heck verbinden Voll LED Leuchten ein schwarz glänzendes Band, und der neue Schriftzug stärkt die Präsenz. Serienmäßig rollt der N°4 auf 19 Zoll, der Plug-in-Hybrid ist optional mit 20 Zoll erhältlich.

Im Fokus stehen drei Antriebe. Der E Tense fährt rein elektrisch mit 156 kW beziehungsweise 213 PS und 343 Newtonmetern. Die Batterie bietet 58,3 kWh netto. Laden gelingt serienmäßig mit 11 kW Wechselstrom und bis 120 kW Gleichstrom.

Plug-in-Hybrid mit mehr E-Reichweite

Von 20 auf 80 Prozent dauert es an der Schnellladesäule rund 30 Minuten, in etwa elf Minuten kommen etwa 100 Kilometer Reichweite hinzu. Der Plug-in-Hybrid leistet 165 kW beziehungsweise 224 PS und beschleunigt in 7,1 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde.

Die neue Batterie mit 14,6 kWh netto ermöglicht bis zu 81 Kilometer elektrische Reichweite nach WLTP. Der selbstladende Hybrid mit 107 kW beziehungsweise 145 PS kombiniert einen 1,2 Liter-Dreizylinder mit einem integrierten Elektromotor und erreicht 230 Newtonmeter sowie 116 Gramm CO2 je Kilometer.

Innen setzt der N°4 auf französische Handwerkskunst mit Stoff, Alcantara und Nappaleder je nach Linie Pallas oder Etoile. Das Infotainment DS Iris bietet vernetzte Navigation, Sprachsteuerung mit ChatGPT, Over the Air Updates und das Extended Head up Display mit virtueller Anzeige vor der Scheibe.

Die Preise in Österreich starten bei 38.150 Euro für den Hybrid Pallas. Das teuerste gelistete Modell ist der E Tense Pallas Etoile Alcantara ab 53.870 Euro.