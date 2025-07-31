Bestellstart für zwei neue Citroen-Modelle

Citroen erweitert in diesem Jahr seine Modellpalette noch um den neuen C3 Aircross als Siebensitzer und den neuen C5 Aircross, der erstmals auch rein elektrisch erhältlich sein wird.

Der neue C3 Aircross als Siebensitzer ist mit Benzinmotor oder als Hybrid bestellbar. Der Benziner startet bei 22.920,- Euro, der Hybrid ab 26.940,- Euro.

Trotz gleicher Abmessungen wie beim Fünfsitzer können im C3 Aircross Siebensitzer bis zu sieben Personen Platz nehmen, selbst in der letzten Reihe gibt es noch Armlehnen, Getränkehalter und einen USB-Anschluss.

Der C5 Aircross startet preislich sehr attraktiv

Die Auslieferung der ersten C3 Aircross mit sieben Sitzplätzen soll im vierten Quartal 2025 erfolgen. Preislich sehr interessant positioniert ist auch der neue C5 Aircross.

Zum Start ist er gleich zum Aktionspreis bestellbar, es stehen eine Hybridvariante mit 145 PS (107 kW) Systemleistung oder eine rein elektrische Version mit 213 PS (157 kW) und 73 kWh-Batterie zur Wahl. Der Hybrid startet bei 31.490,- Euro, der Elektro C5 Aircross bei 36.090,- Euro.