Citroen C5 Aircross Fahrbericht

Wer heute ein neues SUV baut, muss vieles richtig machen oder zumindest wenig falsch. Der Citroën C5 Aircross entscheidet sich für einen dritten Weg: gelassen bleiben. Kein SUV für Bergtouren oder sportliche Kurvenduelle, sondern ein Auto für Menschen, die viel fahren, gern sitzen und keine Lust auf überfrachtete Bedienkonzepte haben.

Das kompakte SUV-Segment ist mittlerweile so dicht besiedelt wie die Innenstadt zur Rushhour. Citroën versucht, sich dort mit altbekannten, aber neu gedachten Tugenden zu positionieren. Der neue C5 Aircross baut auf eine Plattform des Stellantis-Konzerns, nennt sich STLA-Medium und bringt die Voraussetzungen für elektrifizierte Antriebe gleich mit.

Drei davon stehen zur Auswahl: ein Mildhybrid mit 48-Volt-Technik, ein Plug-in-Hybrid mit ordentlicher elektrischer Reichweite und eine batterieelektrische Variante, die auf knapp über 500 Kilometer WLTP kommt.

Werbung

Geräumiger Innenraum im Citroen C5 Aircross

Mit 4,65 Metern Länge und knapp zwei Metern Breite ist der Aircross kein Leichtgewicht, weder optisch noch tatsächlich. Je nach Antrieb bringt er zwischen 1,69 und 2,24 Tonnen auf die Waage. Der Radstand von 2,78 Metern schlägt sich im Innenraum positiv nieder. Das Raumgefühl vorn wie hinten kann sich sehen lassen. Auch der Gepäckraum ist mit 651 bis 1.668 Litern nicht zu knapp bemessen und profitiert davon, dass sich die drei Rücksitze einzeln in der Lehne verstellen und umlegen lassen.

Im Cockpit trifft klassische Tastenlogik auf digitalen Fortschritt. Zentral sitzt ein hochformatiger 13-Zoll-Bildschirm, flankiert von einer digitalen Instrumenteneinheit. Die Menüführung bleibt nachvollziehbar, auch weil sich wichtige Funktionen auf kürzestem Weg erreichen lassen.

Bei den Materialien geht Citroën pragmatisch vor. Stoff, Kunstleder und strukturierte Oberflächen bestimmen das Bild, weich in der Anmutung, robust im Alltag. Die Sitze wirken voluminös, sind es aber nicht nur zum Schein. Gerade auf längeren Strecken überzeugen sie durch gleichmäßige Unterstützung und bei den höheren Ausstattungslinien durch Extras wie Massagefunktion, Sitzbelüftung oder Heizung.

Die Motorenpalette beginnt beim Mildhybrid. Der 1,2-Liter-Dreizylinder liefert 136 PS und wird über ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit dem 48-Volt-System verheiratet. Der Plug-in-Hybrid kombiniert einen 1,6-Liter-Vierzylinder mit einem Elektromotor und bringt es auf 195 PS.

Die Reichweite im Elektrobetrieb beträgt laut Norm bis zu 86 Kilometer. Wer ihn regelmäßig lädt, fährt im Alltag nahezu emissionsfrei und spart sich den Verbrauch des Benziners. Die Batterie fasst 17,8 Kilowattstunden netto, geladen wird mit bis zu 3,7 Kilowatt Wechselstrom.

Der voll elektrische ë-C5 Aircross bietet 213 PS und ein Drehmoment von 343 Newtonmetern. Die Energie stammt aus einem 73,7-Kilowattstunden-Akku. Damit kommt das Fahrzeug laut WLTP auf bis zu 520 Kilometer Reichweite.

Realistisch dürften es gut 450 Kilometer sein, abhängig von Fahrweise, Temperatur und Nutzung der Nebenaggregate. Geladen wird serienmäßig mit elf Kilowatt an Wechselstrom oder bis zu 160 Kilowatt an Schnellladern, dann dauert der Sprung von 20 auf 80 Prozent knapp eine halbe Stunde. Eine Long Rang Variante mit 97 kWh folgt Anfang nächsten Jahres.

Beim Fahrverhalten bleibt der C5 Aircross seiner Linie treu. Komfort steht an erster Stelle. Die Federung mit hydraulischen Zusatzanschlägen gleicht Bodenwellen effektiv aus, ohne die Karosserie ins Schaukeln zu bringen. Die Lenkung bleibt neutral, der Antrieb tritt in jeder Variante zurückhaltend auf. Sportlich ist hier nichts, was nicht sein muss. Dafür gibt es andere Fahrzeuge.

Technisch bietet der C5 Aircross eine Vielzahl an Assistenzsystemen. Serienmäßig oder je nach Ausstattungsniveau an Bord: Abstandstempomat mit Stop-and-Go-Funktion, aktiver Spurhalter, Toter-Winkel-Warner, Rückfahrkamera mit 360-Grad-Ansicht, Müdigkeitswarner und ein erweitertes Head-up-Display.

Die Ausstattungslinien hören auf die Namen YOU, PLUS und MAX. Unterschiede zeigen sich bei Komfortdetails, Lichttechnik, Multimedia und Assistenzpaketen. Auch optisch unterscheiden sich die Linien in Felgengröße, Farbelementen und Materialien im Innenraum. Wer will, kann sich seinen C5 Aircross so nüchtern oder aufwendig konfigurieren, wie es zum eigenen Anspruch passt.

Produziert wird das Modell in Frankreich – im Werk in Rennes. Eine Fertigung, die seit Jahrzehnten für Citroën-Modelle mit hohem Komfortfaktor steht. Die Garantie auf alle Citroen-Modelle beträgt seit Anfang des Jahres acht Jahre – Vorrausetzung: man fährt brav zum Service. Erhältlich ist der C5 ab nächsten Monat bei den heimischen Händlern.