Neues Citroen e-C3 Einstiegsmodell

Um den Einstieg in die Welt der Elektromobilität günstiger zu machen, kommt der Citroen e-C3 jetzt auch in einer Urban Range-Version auf den Markt.

Statt einer 44 kWh-Batterie kommt eine 30 kWh-Batterie zum Einsatz, diese soll bis zu 212 Kilometer Reichweite bieten und richtet sich damit vor allem an Kunden, die in erster Linie im städtischen Bereich unterwegs sind.

In der Realität wird man mit einer Reichweite von rund 150 bis 180 Kilometern rechnen können, der Verbrauch liegt laut Werk bei 16,7 bis 17,2 kWh pro 100 Kilometern.

Werbung

Attraktiver Einstiegspreis

Die Leistung des E-Motors liegt weiterhin bei 113 PS (83 kW), und eine Schnellladung ist mit bis zu 30 kW an einer DC-Ladesäule möglich.

Das neue Einstiegsmodell in die Elektroautowelt von Citroen ist bereits ab 18.990,- Euro erhältlich, wenn man es über die Stellantis-Bank finanziert und versichert.