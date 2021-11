Citroen e-C4 serienmäßig mit Standheizung

Patrick Dinger, Brand Director Citroën Österreich: „Wenn im November hierzulande die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, können sich die Besitzer des neuen 100% elektrischen Citroën ë-C4 auf die serienmäßig eingebaute Standheizung verlassen.

Dank der Vorklimatisierungsfunktion lässt sich der Innenraum des ë-C4 auf eine angenehme Wohlfühltemperatur vorheizen. Fahrer und Passagiere können sich bereits vor Fahrtantritt auf den Einstieg in ein ideal temperiertes Fahrzeug freuen. Frierend losfahren gehört der Vergangenheit an.“

Die Bedienung der Standheizung erfolgt dabei denkbar einfach und intuitiv: Über den 10-Zoll-Touchscreen oder die MyCitroën App auf dem eigenen Smartphone können Tag, Uhrzeit und die gewünschte Temperatur ausgewählt werden.

So ist es also beispielsweise möglich, den Citroën ë-C4 so zu programmieren, dass der Innenraum werktags um 07.00 Uhr auf 21 Grad vorheizt und so die Fahrt zur Arbeit deutlich angenehmer gestaltet wird. Der Heizvorgang startet etwa 45 Minuten vor der eingestellten Zeit und wird bis zu 10 Minuten danach aufrechterhalten.

Um nicht unnötig Energiereserven zu verbrauchen, wird empfohlen, das Fahrzeug während der programmierten Vorheizzeit an das Stromnetz anzuschließen. So wird gewährleistet, dass die Reichweite bei Abfahrt auch bei niedrigen Temperaturen möglichst hoch ist.

Im Batteriebetrieb ist der Heizvorgang natürlich ebenfalls möglich. In diesem Fall wird er allerdings nur bei einer Batterieladung von über 50 Prozent gestartet, um eine möglichst hohe Restreichweite zu garantieren.

Der rein-elektrische ë-C4 bringt den Citroën typischen Komfort perfekt zur Geltung. Denn was im Winter funktioniert, ist auch im Sommer praktisch. Dank Temperatur-Management-System kann der Innenraum nicht nur aus der Ferne beheizt, sondern auch auf angenehme Temperaturen runtergekühlt werden.

