Die Corvette ZR1X kann man ab jetzt bestellen

Mit der Corvette ZR1X hat Chevrolet die stärkste Version seinen Sportwagens präsentiert, ein V8-Turbo wird dabei von einem Elektromotor unterstützt.

Damit verfügt die neueste Auflage der US-Ikone nicht nur über einen Allradantrieb, sondern auch über eine Systemleistung von 1.250 PS. Die Corvette ist damit in etwa so stark wie der McLaren W1, jedoch noch schneller.

Top Preis/Leistungsverhältnis bei der Chevrolet Corvette ZR1X

Der Sprint von 0 auf 60 mph soll in unter zwei Sekunden erfolgen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 375 km/h. Mit einem Listenpreis von 207.395,- US-Dollar ist die Corvette aber nur ein Zehntel so teuer wie der McLaren, der 2,1 Millionen kostet.

Werbung

Wählt man das Corvette Cabrio in ZR1X-Version sind 217.395,- US-Dollar fällig. Zum Start gibt es die stärkste Corvette auch als Quail Silver Limited Edition.

Die Außenfarbe in Inca Silver ist dabei von der Corvette C1 inspiriert, die von 1957 bis 1959 gebaut wurde. Der Preis für das limitierte Sondermodell liegt bei 241.395,- US Dollar.