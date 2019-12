Dacia Duster als Papamobil für Papst Franziskus

Another one drives a Duster. Christophe Dridi, Vorstandsvorsitzender Dacia SA und Managing Director Groupe Renault Romania, sowie Xavier Martinet, General Manager Renault Italien, übergaben Papst Franziskus einen spezialangefertigten Dacia Duster mit Allradantrieb. Das "Papamobil" hat eine weiße Außenlackierung mit beigefarbenem Innenraum und wurde von der Dacia Prototypenabteilung in Zusammenarbeit mit dem Karosseriebauer Romturingia umgebaut. Das Fahrzeug verfügt über fünf Sitze, davon ein besonders komfortabler Sitz im Fond. Hinzu kommen spezifische Lösungen, wie zum Beispiel ein großes Schiebedach, ein abnehmbarer Glasaufbau, und die um 30 Millimeter niedrigere Bodenfreiheit, um den Zugang an Bord zu erleichtern.