Dacia präsentiert Hipster Concept

Das Dacia Hipster Concept verkörpert eine neue Generation elektrischer Alltagsmobilität. Mit einer Länge von nur drei Metern, einer Breite von 1,55 Metern und einer Höhe von 1,53 Metern bietet das viersitzige Konzeptauto ein außergewöhnlich großzügiges Raumangebot.

Der Kofferraum fasst je nach Konfiguration zwischen 70 und 500 Liter und passt sich so flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse an. Durch den Eco Smart Ansatz ist das Dacia Hipster Concept rund 20 Prozent leichter als der Dacia Spring.

Das geringe Gewicht senkt nicht nur den Energieverbrauch, sondern reduziert auch den Materialeinsatz und den CO 2 Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus.

Kleinerer CO 2 Fußabdruck beim Dacia Concept Car

Insgesamt soll der CO 2 Fußabdruck im Vergleich zu gängigen Elektrofahrzeugen am Markt halbiert werden. Zwei Aufladungen pro Woche reichen aus, um die durchschnittlichen täglichen Fahrstrecken vieler Nutzer abzudecken.

Das Design folgt der Dacia Philosophie der Einfachheit. Die klaren Linien, der kompakte Aufbau ohne Überhänge und die horizontal gestaltete Front verleihen dem Fahrzeug ein robustes und freundliches Erscheinungsbild.

Ein markantes Detail ist der Riemen als Türgriff, der funktional und leicht ist. Schutzleisten aus recyclingbasiertem Starkle Material unterstreichen den robusten Charakter.

Im Innenraum bietet der Hipster Concept hohe Funktionalität und Komfort. Vier Erwachsene finden bequem Platz, die Sitze sind leicht, ergonomisch und teilweise zu einer Bank verbunden.

Das modulare YouClip System ermöglicht individuelle Ausstattung mit Zubehör wie Getränkehaltern oder Leuchten. Das Smartphone dient als digitaler Schlüssel und steuert Navigation, Medien und Fahrzeugfunktionen.

Mit dem Hipster Concept zeigt Dacia, wie nachhaltige Elektromobilität einfach, erschwinglich und alltagstauglich werden kann.