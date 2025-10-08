Facelift für Dacia Sandero und Jogger

Der Dacia Sandero ist das erste Dacia-Modell von dem in einem Jahr über 300.000 Einheiten verkauft wurden, mit der Auffrischung soll er noch attraktiver werden.

Sowohl der Sandero als auch der Sandero Stepway und der Jogger bekommen nämlich für das nächste Modelljahr ein großes Update spendiert. Zu erkennen ist der neue Jahrgang vor allem an den neuen LED-Scheinwerfern, die erstmals die neue Lichtsignatur der Marke zeigen.

Auch das Heck zieren neue LED-Rückleuchten, die den Fahrzeugen einen noch markanteren Look verleihen. Die beiden Sandero-Modelle sind auch in der neuen Metallic-Lackierung Amber Yellow erhältlich, der Sandero und der Jogger in der Außenfarbe Sandstone.

Werbung

Dacia hat auch den Innenraum aufgewertet

Im Innenraum runden strapazierfähigere Stoffe und ein adaptierter 10,1″-Touchscreen sowie der 7″-Digitaltacho die Änderungen weiter ab.

Bei der Motorisierung startet der Sandero weiterhin mit dem SCe 65 und manueller 5-Gang-Schaltung, darüber rangiert aber ein neuer TCe 100 1,0-Liter 3-Zylinder-Turbobenziner, der nunmehr 100 PS statt 90 PS hat. Er ist mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung kombiniert.

Als Basismotorisierung für den Sandero Stepway und Jogger kommt ein TCe 110 mit manueller 6-Gang-Schaltung zum Einsatz. Gleich zum Start gibt es den Jogger auch mit dem neuen Hybrid 155-Antrieb, der schon aus dem Bigster bekannt ist.

Ein 1,8-Liter 4-Zylinder mit 109 PS wird von zwei E-Motoren unterstützt, und die Systemleistung liegt bei 155 PS. Der Sandero Stepway wird diese Motorisierung etwas später erhalten.