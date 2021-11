Dodge Challenger und Charger Sonderedition

Bei Dodge ist die Ära der Muscle-Cars noch lange nicht zu Ende, jetzt hat man die beliebten Modelle Charger und Challenger in einer ganz besonderen Edition vorgestellt.

Schon serienmäßig sind die in der Version SRT Hellcat Redeye Widebody gehaltenen Modelle ein Eye-Catcher, in der Jailbreak-Edition kann man nun aber die beiden Modelle weiter optisch verfeinern.

Sowohl die bullige Limousine, als auch das Coupé stehen mit verschiedenen neuen Farboptionen zur Wahl. So kann man die Fahrzeuge ganz nach dem eigenen Geschmack gestalten.

Werbung

Neben der auffälligen Außenoptik gibt es auch verschiedene Farben für die Innenraumgestaltung, womit jedes Modell zum Unikat werden kann. Einige der Farben sind auch von Muscle-Car-Modellen der 1960er-Jahre übernommen worden.

So kommt der Retro-Look von Charger und Challenger noch besser zur Geltung. Der Aufpreis für die Jailbreak-Edition hält sich mit 995,- US$ zudem in Grenzen.