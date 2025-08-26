Der Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak

Eigentlich wollte Dodge die Produktion des Durango schon einstellen, aber das seit 2010 gebaute sportliche SUV geht auf jeden Fall auch noch ins nächste Modelljahr.

Neben den bisherigen Versionen kommt mit dem Durango SRT Hellcat Jailbreak auch ein neues Topmodell hinzu. Der 6,2-Liter-V8 mit 710 PS ist dabei auch wieder an Bord.

Topmodell des Dodge Durango gibt es in vielen Farben

Die Jailbreak-Version soll aber zusätzlich mit einer Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten auftrumpfen und erhält auch die neue Farbe „Green Machine“.

Zudem können die Kunden aus verschiedenen Kombinationen im Innenraum wählen und sich auch zwischen fünf oder sieben Sitzen entscheiden, womit der Durango zu einem der stärksten Siebensitzer der Welt wird.

Einen Preis hat Dodge noch nicht verraten, das neue Topmodell soll aber noch in diesem Jahr zu den Dodge-Händlern in den USA rollen.