Premiere für den Ferrari 849 Testarossa

Der Ferrari 849 Testarossa ersetzt den SF90 Stradale und bietet noch mehr Leistung als bisher. Optisch zeigt er sich als Weiterentwicklung des Vorgängers, die markante Linienführung ist erhalten geblieben.

Die Frontpartie zeigt sich aber in einem neuen Stil, wie er schon beim 12Cilindri oder F80 zu sehen war. Sehr markant sind die scharfen Kanten, die dem Plug-in-Hybrid-Sportwagen zu einem sehr eigenständigen Look verhelfen.

Im Innenraum zeigt sich der 849 Testarossa ebenfalls im Stil des SF90 Stradale, jedoch hat nun auch der Beifahrer ein eigenes Display vor sich.

Auch ein Spider vom neuen Ferrari steht zur Wahl

Die Kunden können auch wieder zwischen einer geschlossenen Version und dem Spider wählen, bei Letzterem gibt es ein elektrisches Hardtop, welches sich in rund 14 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h betätigen lässt.

Mit 50 PS mehr Leistung kann auch der Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang aufwarten. Der 849 Testarossa wird aus der Kombination eines 4,0-Liter-V8-TwinTurbo mit 830 PS (611 kW) und eines E-Motors mit 220 PS (163 kW) angetrieben.

Die Systemleistung gibt Ferrari mit 1.050 PS (772 kW) an. Eine 7,45 kWh-Batterie soll für eine elektrische Reichweite von bis zu 25 Kilometern sorgen, in erster Linie steht aber natürlich der Fahrspaß im Mittelpunkt, nicht der Verbrauch.

Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in unter 2,3 Sekunden erfolgen und die Höchstgeschwindigkeit bei über 330 km/h liegen. Dank modernster Technik soll die Kraft auch in jeder Situation souverän auf die Straße gebracht werden.

Einen Preis hat Ferrari leider nicht verraten, dieser wird den potenziellen Kunden aber ohnedies ziemlich egal sein, Hauptsache man bekommt ein Exemplar zugewiesen.