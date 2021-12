Einzelstück: Ferrari BR20

Rimac Concept_One im Petersen Automotive Museum

Das erste Serienmodell von Rimac Automobili und das erste elektrische Hypercar der Welt - der Concept_One - ist Teil einer neuen Ausstellung "Hypercars: The Allure of the Extreme" im weltberühmten Petersen Automotive Museum in Kalifornien.

Bildquelle: HRE Wheels / Rimac Automobili