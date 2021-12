Einzelstück: Ferrari BR20

Das jüngste Mitglied der Ferrari “One-Off”-Serie ist jetzt der Ferrari BR20. Das zweisitzige V12-Sportcoupé ist auf der Plattform des GTC4 Lusso entstanden.

Die beiden Rücksitze des GTC Lusso wurden entfernt, um die elegante Fastback-Linie des BR20 noch dynamischer zu gestalten. Er ist auch drei Zentimeter länger als das Originalfahrzeug.

Aber auch Heck- und Frontdesign zeigen sich verändert, so dass der BR20 noch dynamischer und eleganter zugleich wirkt. Im Innenraum gibt es einen gediegenen Mix aus Leder in zwei Brautönen und Dekorelementen in Karbonfaser.

Die Sitze sind mit dunkelbraunem Heritage Testa di Moro-Leder mit einem exklusiven Muster sowie silbernen Kreuzstichverzierungen bezogen. Damit verbindet der BR20 modernes Design mit dem Flair der Sportautos der 50er- und 60er-Jahre.

Statt den Rücksitzen gibt es eine nobel gestaltete Ablage aus Eichenholzleisten mit Karbonfaser-Einsätzen. Auf jeden Fall ist das Einzelstück ein echter Hingucker, den man wohl auf der Straße nicht sehen wird.