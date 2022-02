Der neue Fiat Scudo

Hyundai Nexo: Bundeheer testet Antrieb mit Wasserstoff

Am 3. Februar 2022 übergab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner fünf mit Wasserstoff betriebene Autos an Soldatinnen und Soldaten in der Roßauer-Kaserne.

Bildquelle: HBF/Carina Karlovits