Ford Mustang Shelby GT350 mit neuem Package

Vor 55 Jahren startete mit dem Ford Mustang Shelby Fastback eine Mustang-Version, die auch heute noch Autofans in ihren Bann zieht.

Zur Feier bietet Ford jetzt für den neuen Shelby GT350 und Shelby GT350R ein Heritage Edition Package in limitierter Auflage an.

Die Fahrzeuge bekommen dabei die "Wimbledon White"-Lackierung mit den "Guardsman Blue"-Stripes, die dem Fahrzeug einen einmaligen Look verleihen.

Werbung

Erst vor einem Jahr hat Ford den Mustang Shelby aufgewertet, auch die Editions-Modelle werden daher das MangeRide-Fahrwerk an Bord haben.

Der Aufpreis für das Heritage Edition Package liegt bei 1.965,- US$, die günstigste Shelby-Version des Mustang startet in den USA bei 60.440,- US$, in Österreich ist er leider nicht erhältlich.