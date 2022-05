Ford mit neuem Service- und Vertriebspartner in Kärnten

Im ständigen Bestreben, die Netzabdeckung für seine Kunden zu optimieren, hat die Ford Motor Company (Austria) GmbH mit der Firma Denzel Klagenfurt nun einen weiteren, kompetenten Partner an ihrer Seite.

Im Laufe des 4. Quartals 2022 haben alle Ford-Fahrer und Interessenten die Möglichkeit, sich selbst von den hohen Standards im Service- und Vertriebsbereich am neuen Denzel-Standort in Klagenfurt, Triplatstraße 1, zu überzeugen.

“Unsere Kunden verdienen die beste Betreuung, die wir mit Denzel Klagenfurt konsequent ausbauen und weiterentwickeln. Ich freue mich über diese großartige Gelegenheit zur Zusammenarbeit”, so Andreas Oberascher, Generaldirektor Ford Motor Company (Austria) GmbH.

Mit dem gebürtigen Klagenfurter Marc Reiter setzt die Denzel Gruppe auf eine Persönlichkeit, die seit über 10 Jahren erfolgreich die beiden Denzel Standorte in Klagenfurt führt und fundierte Erfahrung im Service- und Verkaufsbereich mitbringt. “Unser Fokus liegt auf exzellentes Service im Werkstättenbereich sowie bedarfsorientierte Beratung im Fahrzeugverkauf”, präzisiert Marc Reiter.

“Für uns geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung, eine Traditionsmarke wie Ford in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen”, freut sich Gregor Strassl, Vorstandsvorsitzender der Wolfgang Denzel Auto AG, “und das an einem zusätzlichen Standort in Klagenfurt. Das ist ein weiterer Meilenstein in unserer langen Unternehmensgeschichte”.

Die Kunden dürfen schon jetzt auf den 400 qm Schauraum mit starkem Schwerpunkt auf die Nutzfahrzeuge – als Stärkung der aktuellen Nr. 1 Nutzfahrzeugmarke am österreichischen Markt bis 3,5t – gespannt sein.

Weitere Infos zu Ford unter www.ford.at