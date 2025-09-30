Weltrekord für den Ford Transit

Seit sechs Jahrzehnten ist der Ford Transit ein Symbol für Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit im Transportwesen. Zum 60. Geburtstag des legendären Transporters organisierte Ford in Großbritannien ein einzigartiges Ereignis, das nun selbst Geschichte geschrieben hat.

Am Samstag, dem 20. September, trafen sich 201 Fahrerinnen und Fahrer aus dem ganzen Land zu einer beispiellosen Parade. Gemeinsam stellten sie die längste Transporter Parade der Welt auf die Räder und sicherten sich damit einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Die Resonanz auf den Aufruf von Ford war überwältigend. Unternehmen, Privatpersonen und Fans brachten ihre Fahrzeuge nach Essex, um die Tradition des Transporters zu feiern und seine Zukunft zu würdigen.

Die Bandbreite der teilnehmenden Fahrzeuge reichte von den frühen Benzinmodellen der ersten Generation aus den 1960er Jahren bis hin zu den neuesten elektrischen Varianten. Dazu gehörten der moderne E Transit sowie der Transit Custom mit Plug in Hybridantrieb, mit denen Ford Pro die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugflotte weiter vorantreibt. Mitgetragen wurde diese Parade von passionierten Fans, Ford Händlern, Spezialisten für Umbauten und Ausstattungen, Privatkunden, Gewerbekunden, Mitarbeitenden von Ford und Medienvertretern.

Ford feiert den Transit

Lisa Brankin, Geschäftsführerin von Ford of Britain and Ireland, betonte den Stellenwert des Ereignisses. Der Rekord zeige die Leidenschaft der Fans und unterstreiche die Vielseitigkeit des weltweit meistverkauften Transporters. Der Transit Konvoi demonstrierte eindrucksvoll die enorme Vielfalt an Dienstleistungen, die Ford Pro und sein Kult Transporter seit sechs Jahrzehnten ermöglichen.

Beim ersten Transit Festival überreichte Carl Saville, offizieller Schiedsrichter von Guinness World Records, Ford das Zertifikat für den neuen Weltrekord. Die Veranstaltung würdigte nicht nur die Erfolgsgeschichte des Transporters, sondern auch seine Kunden, Fans und seine innovative Zukunft. Saville erklärte, der Rekord für die größte Parade von Transportern sei ein großartiges Beispiel für unglaubliche Leistungen weltweit.

Jeder der 201 Fahrer erhielt ein digitales Zertifikat als offizieller Rekordhalter. Unter ihnen war auch Peter Lee, Vorsitzender des Transit Van Club, der eine entscheidende Rolle bei der Organisation des Rekordversuchs spielte. Er erinnerte daran, dass der Transit in seiner 60 jährigen Geschichte Millionen von Menschen unterstützt habe und Unternehmen wie Kommunen gleichermaßen diene. Für ihn persönlich sei der Transit seit jeher ein wichtiger Teil seines Lebens gewesen.

Die Parade begann am Ford Dunton Technical Centre in Essex, wo Ford die neuesten Generationen des Transporters entwickelt. Von dort fuhr der Konvoi rund 40 Kilometer bis zum Festival auf dem Gelände der Pferderennbahn Chelmsford City nordöstlich von London. Mehr als 2.500 Fans des Transit nahmen teil, verfolgten Workshops und Unterhaltungsspiele und informierten sich über Themen wie Produktivität von Fahrzeugflotten, Schutz vor Werkzeugdiebstahl und den Nutzen von Social Media für Unternehmen.

Der allererste Ford Transit wurde am 9. August 1965 im britischen Werk in Langley produziert. Seitdem rollten mehr als 13 Millionen Exemplare vom Band und prägen das Straßenbild in aller Welt. Mit der Rekordparade zum 60. Geburtstag unterstreicht Ford, dass der Transit nicht nur ein Transporter ist, sondern ein Kultfahrzeug, das Geschichte geschrieben hat und mit seiner elektrischen Zukunft ein neues Kapitel beginnt.

Weitere Infos unter www.ford.at