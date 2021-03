Start für den neuen Buick Envision

Mitte 2020 hat Buick erste Fotos vom Envision gezeigt, jetzt geht der 463 cm lange SUV in Nordamerika an den Start. Das Design wirkt deutlich sportlicher als bisher.

Die Frontpartie hat mit den schmalen LED-Scheinwerfern zudem einen bulligen Look erhalten, während das Heck mit sehr weichen Linien aufwarten kann. Sehr luxuriös zeigt sich auch der Innenraum.

Neben dem gelungenen Farb- und Materialmix gibt es auch ein großes Navi und jede Menge Komfort bis hin zu klimatisierten Ledersitzen im Topmodell. Das Ladevolumen liegt bei 713 bis 1.492 Litern, womit der Envision auch sehr gut für die Urlaubsreise geeignet ist.

Werbung

Bei der Motorisierung lässt einem Buick noch keine Wahl, der neue Envision ist ausschließlich mit einem 2,0 Liter-4-Zylinder-Turbomotor mit 231 PS (170 kW) erhältlich.

Serienmäßig ist eine 9-Gang-Automatik an Bord. Die Kunden können zudem zwischen Front- oder Allradantrieb wählen. Preislich startet der Buick Envision in den USA bei 32.995,- US$.