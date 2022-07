Erste Fotos vom neuen Honda CR-V

Der Honda CR-V zählt weltweit zu den beliebtesten Honda-Modellen, in den USA hat jetzt die neue Generation ihre Premiere gefeiert. Optisch zeigt sich der neue CR-V deutlich dynamischer.

Die Frontpartie ist runder geworden, während das Heck ein gekonnt weiterentwickeltes Layout des bisherigen Modells zeigt. In Summe ist der neue CR-V etwas gewachsen, womit er noch geräumiger ist.

Das Cockpit zeigt sich ebenfalls in einem ganz neuen Look, je nach Ausstattung gibt es einen 7″- oder 9″-Touchscreen. In den USA wird man zum Start zwischen zwei Motorisierungen wählen können.

Als Basistriebwerk kommt ein 1,5-Liter-Turbobenziner mit 193 PS (142 kW) zum Einsatz, der mit einem CVT-Getriebe kombiniert wird. Alternativ steht ein Hybrid-Antrieb mit einer Systemleistung von rund 207 PS (152 kW) zur Wahl.

Auch ein Allradantrieb ist für den CR-V erhältlich, dieser verfügt über eine verbesserte Traktion und verschiedene Offroad-Programme. In den USA soll der neue Honda CR-V noch dieses Jahr an den Start gehen.