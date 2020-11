Honda gibt ersten Ausblick auf neuen Civic

Der Honda Civic wird 2021 in seine bereits 11. Generation starten, in Amerika hat man jetzt mit dem Civic Prototype einen sehr genauen Ausblick auf die neue Generation der Civic Limousine gegeben.

Das Grunddesign wird sich aber auch beim 5-Türer und dem Type R finden. Im Vergleich zur aktuellen Generation wirkt der neue Civic nicht mehr ganz so futuristisch.

Die Frontpartie zeigt sich deutlich harmonischer, und auch das Heck wirkt eleganter als bisher. Auf den ersten Fotos wirkt der neue Civic auch eine Nummer größer.

Komplett neu zeigt sich auch der Innenraum, der ebenfalls sachlicher als bisher gestaltet wurde. Ein neuer 9″-Touchscreen ist auf der Mittelkonsole positioniert.

Das Cockpit wirkt auf jeden Fall sehr aufgeräumt und gediegen. Bezüglich Motorisierung hat Honda leider noch nichts verraten. Auch wenn es sich noch um einen Prototypen handelt, so wird sich am Weg in die Serie nicht mehr viel ändern.