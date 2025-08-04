C honda 003vergrößern (Bildquelle: Honda)
Honda

Update für den Honda Civic

Der Honda Civic bekommt für das nächste Modelljahr ein sehr dezentes Facelift spendiert, die Änderungen zeigen sich nur im Detail.

auto-motor.at Redaktion
Ab dem nächsten Modelljahr zeigt sich der Honda Civic in einem leicht überarbeiteten Look. Zu erkennen ist er vor allem an der neu gestalteten Frontschürze, leicht adaptierten LED-Scheinwerfern sowie einem neuen Kühlergrill.

Mit dem neuen Look wirkt der Civic noch eine spur dynamischer, abgerundet werden die Änderungen noch durch neue Außenfarben, die frischen Schwung in die Modellreihe bringen sollen.

Nur kleine Änderungen im Innenraum des Honda Civic

Im Innenraum gibt es nur kleine Änderungen in Bezug auf die Materialauswahl, der neue Modelljahrgang soll sich noch hochwertiger zeigen.

In den höheren Ausstattungslinien ist auch ein automatisch abblendender Rückspiegel inkludiert, was in Kombination mit dem umfangreichen Honda Sensing-Assistenzpaket für noch mehr Sicherheit sorgen soll.

Unverändert bleibt der Hybridantrieb, der nach wie vor die einzige Antriebsoption für den Civic bleibt, der sportliche Type R wird ja nicht mehr länger angeboten.

