Premiere für den Hummer EV SUV

Der legendäre Hummer ist ja schon im letzten Jahr als rein elektrisch betriebener Pickup vorgestellt worden, jetzt hat GMC auch die SUV-Version des Offroaders präsentiert.

Optisch zeigt sich der neue Elektro-SUV in einem sehr modernen Look, der jedoch auch sofort wieder Erinnerungen an den Ur-Hummer weckt. Das kantige Design in Kombination mit den schmalen LED-Scheinwerfern steht dem Hummer EV SUV sehr gut.

Der Innenraum bietet optisch ebenfalls einen gelungenen Mix aus altbekannter Robustheit und neuer Technik. Das Cockpit besteht aus einem Digitaltacho und einem großen Touchscreen auf der Mittelkonsole.

Es soll auch spezielle Offroad-Packages geben, damit man mit dem neuen Hummer genau so viel Spaß im Gelände haben kann, wie mit den Benzin betriebenen Vorgängern.

Bis der neue Hummer auf den Markt kommt, wird es aber noch etwas dauern. Als erstes soll die Edition 1 Anfang 2023 ab 105.995,- US-Dollar an den Start gehen. Diese Version soll bis zu 830 PS haben und über eine Reichweite von über 482 Kilometern verfügen.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 3,5 Sekunden. Ab Frühling 2023 soll auch der Hummer EV2X mit nur zwei Motoren und einer Leistung von bis zu 625 PS ins Programm hinzu kommen, sein Preis wird bei 89.995,- US-Dollar liegen.

Der günstigste Hummer wird ab 79.995,- US-Dollar ab Frühling 2024 erhältlich sein. Er wird auch bis zu 625 PS haben, jedoch nur über eine Reichweite von rund 400 Kilometern verfügen.

Bis auf das ab 2024 erhältliche Basismodell können alle Versionen auch mit 800V-Technik geladen werden, womit in kurzer Zeit viel Energie zur Verfügung stehen soll.