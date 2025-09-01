C infiniti 001vergrößern (Bildquelle: Infiniti)
Infiniti QX65 Monograph Sportback Concept

Infiniti hat jetzt mit dem QX65 Monograph Sportback Concept einen Ausblick auf ein SUV-Coupé auf Basis des QX60 gegeben.

auto-motor.at Redaktion
von

<siteware:image xmlns:siteware="http://www.siteware.at" href="https://www.autoguru.at/wp-content/uploads/2025/08/Infiniti_QX65_Monograph_Concept_2025_01.jpg" id="img1" status="import_missing" width="600" height="450" float="left" source="Infiniti" alt="(c) Infiniti" slug="c-Infiniti" class="firstdetailpic" />

Während die Nobelmarke von Nissan in Europa nur ein kurzes Gastspiel hatte, ist die Marke in den USA äußerst beliebt. Mit dem QX65 Monograph Sportback Concept hat Infiniti jetzt einen Ausblick auf ein SUV-Coupé gegeben.

Die Basis dafür liefert der QX60, was sich anhand der sehr ähnlichen Frontpartie zeigt. Die LED-Scheinwerfer sind dabei ebenso modifiziert worden wie die Frontschürze.

Heck des Infiniti Concept Cars mit sportlichem Charakter

Auffällig sind auch die LED-Lichter oberhalb des Kühlergrills, die sich von einem Scheinwerfer zum anderen erstrecken. Damit verfügt das Concept Car über eine auffällige Lichtsignatur.

C infiniti 005vergrößern (Bildquelle: Infiniti)

Sehr markant sind auch die LED-Rückleuchten gestaltet, die ebenfalls ein durchgängiges Lichtmuster zeigen. Das SUV-Coupé wirkt auf jeden Fall sehr elegant und kann mit den typischen Infiniti-Designmerkmalen aufwarten.

C infiniti 003vergrößern (Bildquelle: Infiniti)

Auch wenn noch keine Innenraumfotos veröffentlicht wurden, kann man von einem sehr noblen Ambiente ausgehen. Die Serienversion könnte nächstes Jahr an den Start gehen.

