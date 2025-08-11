C infiniti 001vergrößern (Bildquelle: Infiniti)
Der neue Infiniti QX80 Sport

Vor einem Jahr hat der neue Infiniti QX80 seine Premiere gefeiert, jetzt hat die japanische Nobelmarke erstmals auch eine Sport-Version seines Flaggschiffs präsentiert.

Mit dem QX80 hat Infiniti in den USA einen Konkurrenten für BMW X7 oder Mercedes GLS im Sortiment, ab sofort kann man den großen SUV auch in der Ausstattungslinie „Sport“ bestellen.

Das sportlichere Design steht dem QX80 dabei sehr gut, er wirkt dadurch noch bulliger und zeigt einen noch eigenständigeren Charakter. Auch spezielle 22″-Alufelgen sind serienmäßig an Bord.

Nobler Innenraum im Infiniti QX80 Sport

Der Innenraum bietet einen gelungenen Mix aus Luxus und Sportlichkeit, gepaart mit moderner Technik, wie etwa den beiden 14,3″-Screens im Cockpit.

Feine Ledersitze mit Kontrastziernähten sind ebenfalls serienmäßig an Bord, ebenso eine Sitzmassage für die vorderen zwei Passagiere. Für perfekten Sound sorgt ein Klipsch Premium-Soundsystem mit 24 Lautsprechern.

Auch der Infiniti QX80 Sport wird von einem 3,5 Liter-Twin-Turbo-Benziner mit einer Leistung von 450 PS angetrieben, die Schaltung erfolgt über eine 9-Gang-Automatik. Ein Allradantrieb ist Serie. Der Preis startet bei 101.950,- US-Dollar.

