Der neue Jaguar C-Type Continuation

Im Jahr 1951 hat der Jaguar C-Type seine Premiere gefeiert und auch gleich 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Der Rennwagen konnte mit seinem Leichtbau und seiner Aerodynamik überzeugen.

Zur Feier des 70. Geburtstags legt Jaguar jetzt eine limitierte Anzahl des C-Type neu auf. Bei der Umsetzung hat man höchsten Wert darauf gelegt, dass die Fahrzeuge dem Original bestmöglich entsprechen.

So kommen auch originale Uhren und Anzeigen zum Einsatz, die in vielen Stunden an Handwerkskunst gefertigt werden. Aber auch das Zündschloss und andere Details entsprechen dem Original von 1951.

Werbung

Angetrieben wird die Neuauflage des legendären Rennfahrzeugs von einem handgefertigten 3,4-Liter-Reihensechszylinder mit Dreifach-Vergaser von Weber. Die Leistung liegt bei 220 PS.

Die Schaltung erfolgt über ein manuelles 4-Gang-Getriebe. Erhältlich ist der C-Type Continuation in 12 Außenfarben, die Kunden können zudem ganz nach Wunsch das Fahrzeug auch mit Startnummern-Kreisen in Weiß oder Old English aufwerten. Einen Preis hat Jaguar leider nicht verraten.