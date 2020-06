Jeep überarbeitet den Compass

Für das neue Modelljahr hat Jeep den Compass überarbeitet und die Produktion für Europa nach Italien verlagert. Damit sollen die Lieferzeiten verkürzt werden, zudem möchte man auch die Werke in Europa weiter auslasten.

Neben kleinen optischen Auffrischungen sind es vor allem die inneren Werte, die man deutlich verändert hat. Neu ist ein 1,3 Liter-Turbo-Benziner mit 130 PS (96 kW) oder 150 PS (110 kW). Der schwächere Benziner hat ein manuelles 6-Gang-Getriebe, der stärkere bekommt ein neues 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Beide Versionen sind jedoch nur mit Frontantrieb erhältlich, der Allradantrieb bleibt zukünftig den Plug-in-Hybrid-Modellen mit 190 PS (140 kW) oder 240 PS (177 kW) vorbehalten.

Die neueste UConnect-Generation für das Infotainmentsystem mit 7" oder 8,4" rundet die Änderungen für den neuen Jahrgang ab.

Der neue Jeep Compass "Made in Europe" startet in Sport-Ausstattung und mit 130 PS starkem Benziner ab 28.690,- Euro. Der 150 PS starke 1,3 Liter in Kombination mit Doppelkupplungsgetriebe ist ab 35.090,- Euro erhältlich. Nach wie vor gibt es ab 34.767,- Euro auch den 120 PS starken Diesel.