Jeep bei der Easter Jeep Safari 2022

Die Easter Jeep Safari in Moab im US-Bundesstaat Utah hat bei Jeep schon eine lange Tradition. Dieses Jahr zeigt Jeep wieder viele aufregende Concept Cars, die vor allem auf den Offroad-Einsatz hin konzipiert sind.

Mit dem Wrangler Magneto 2.0 Concept kommt dabei auch ein rein elektrisch angetriebener Jeep zum Einsatz. Damit man im Gelände auch zielgenau vorankommt, gibt es ein manuelles 6-Gang-Getriebe, was bei E-Autos unüblich ist.

Eine 70 kWh große Batterie soll ihn auf der anstrengenden Offroad-Tour mit genug Energie versorgen. Halb elektrisch ist man mit dem luxuriösen Grand Cherokee Trailhawk 4xe Concept unterwegs.

Werbung

Bis zu 56 Kilometer sind im E-Modus möglich, dann hilft der Verbrenner aus. Die Trailhawk-Version ist dabei ganz auf den Einsatz im harten Gelände optimiert worden.

Mit dem 41 Concept erinnert Jeep an seine Geschichte und bringt einen neuen Wrangler im Look des Ur-Jeeps der U.S. Army nach Moab. Auch dieses Modell verfügt über einen Plug-in-Hybrid-Antrieb, der aus dem Wrangler 4xe bekannt ist.

Ebenfalls in die Vergangenheit blickt man mit dem Jeep Rubicon 20th Anniversary Concept. Vor 20 Jahren ist die Bezeichnung “Rubicon” erstmals bei einem Jeep-Modell zu finden gewesen.

Open Air-Feeling verspricht der Jeep Birdcage Concept by JPP, der auch auf Basis des Wranger 4xe entstanden ist. Natürlich ist auch dieses Concept Car auf absolute Geländegängigkeit getrimmt worden.

Auf Basis des Jeep Gladiator sind der Jeep Bob Concept und der D-Coder Concept by JPP entstanden. Die praktischen Pickups sollen viel Platz, Frischluftvergnügen und Geländegängigkeit kombinieren.

Als Abrundung sind auch drei Fahrzeuge von der SEMA 2021 in Moab bei der Easter Jeep Safari 2022 zu sehen.