Zwei neue Modelle von KGM

Der KGM Torres ist jetzt auch in einer Hybrid-Variante erhältlich, ein 150 PS (110 kW) starker 1,5-Liter-Turbobenziner wird von einem E-Motor unterstützt, die Systemleistung liegt bei 204 PS (150 kW) und soll für Fahrspaß und Effizienz sorgen.

Geschaltet wird über ein Dual-Motor-Getriebe, der Verbrauch soll bei nur 5,86 Litern pro 100 Kilometern liegen, der Startpreis liegt bei 35.990,- Euro.

Mit dem Musso EV bietet KGM jetzt ein elektrisches Pickup an, es ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Die Version mit Frontantrieb verfügt über 207 PS (152 kW), jene mit Allrad über 237 PS (175 kW).

Das maximale Drehmoment beim Musso EV Allrad liegt bei 629,5 Nm. Eine 80,6 kWh-Batterie soll für bis zu 420 Kilometer Reichweite sorgen, eine Schnellladung ist mit bis zu 120 kW möglich.

Der Musso EV mit Frontantrieb ist ab 39.490,- Euro bestellbar, die Allrad-Version ist ab 43.490,- Euro zu haben. Für die Topausstattung „Black Edition“ sind 49.590,- Euro fällig.