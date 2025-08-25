Bestellstart für den Kia EV4

Nach den elektrischen SUV-Modellen bringt Kia mit dem fünftürigen Schrägheckmodell EV4 und dessen viertüriger Limousinen-Schwester EV4 Fastback die E-Mobilität auch in die Kompaktklasse.

Das Design des Fünftürers ist speziell für Europa entwickelt worden, der Fastback wird eher den Geschmack in Asien treffen. Der Innenraum zeigt sich im Stil des EV3 und bietet serienmäßig zwei 12,3″-Displays.

Zwei Batterien stehen beim EV4 zur Wahl

Die Kunden können beim Schrägheck zwischen einer 58,3 kWh- und einer 81,4 kWh-Batterie wählen, der Fastback ist ausschließlich mit der großen Batterie erhältlich.

Beide Varianten verfügen über einen 204 PS (150 kW) starken E-Motor, der ein maximales Drehmoment von 283 Nm bietet. Der Sprint von 0 auf 100 km/h erfolgt je nach Modell zwischen 7,4 und 7,7 Sekunden.

Die große Batterie kann mit bis zu 128 kW geladen werden, die kleine mit bis zu 101 kW. Der Startpreis des EV4 liegt bei 39.590,- Euro, mit großer Batterie kommt er auf 44.790,- Euro. Der EV4 Fastback startet bei 52.140,- Euro.