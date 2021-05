Der neue Kia K8

Nachdem der Kia Optima zum K5 wurde, hat man jetzt auch die neue Generation des größeren Cadenza umbenannt und schickt die luxuriöse Limousine als K8 ins Rennen um die Gunst der Käufer.

Optisch besticht der K8 mit einer sehr eleganten, aber auch dynamischen Linienführung. Das Heck erinnert dabei etwas an den K5, die Frontpartie ist jedoch mit nicht ganz so kantigen Linien ausgeführt und wirkt so deutlich hochwertiger.

Mit jeder Menge Luxus kann auch der Innenraum der rund 500 cm langen Limousine aufwarten. Ein digitales Cockpit mit großem Touchscreen und klimatisierte Ledersitze sind nur einige der Luxus-Features des K8.

Werbung

Zum Start wird es den K8 mit 2,5 Liter-4-Zylinder-GDI-Motor mit 198 PS und als 3,5 Liter-6-Zylinder-GDI mit 300 PS geben, weitere Motorisierungen sollen noch folgen.

Der Klasse entsprechend soll auch das Sicherheitspaket ausfallen, so gibt es unter anderem auch die navigationsbasierte Smart Cruise Control und den Highway Driving Assist 2. Leider wird der K8 nicht nach Europa kommen.