Sondermodell: Kia Sportage Black Edition Plus

Der Kia Sportage wird jetzt noch schwärzer und kommt als Black Edition Plus in den Handel. Zu den besonderen Designmerkmalen zählen dunkle Kia-Embleme, eine schwarze Hochglanz-Umrandung des Kühlergrills sowie ein schwarzer Hochglanz-Kühlergrill.

Auch der Unterfahrschutz, die 17″-Alufelgen, die Dachreling und die Einfassung der Nebelscheinwerfer sind in Schwarz gehalten. Schon in der Black Edition sind Voll-LED-Scheinwerfer, elektrisch verstellbare Vordersitze und ein 8″-Touchscreen mit Navi an Bord.

Die Black Edition Plus kann jetzt noch zusätzlich mit LED-Rückleuchten, einer elektrischen Heckklappe, Teilledersitzen mit Sitzheizung auch in der zweiten Reihe, den Supervision-Armaturen und einem JBL-Soundsystem aufwarten.

Werbung

Bei der Motorisierung kann man zwischen dem 1,6 Liter-Diesel mit 116 PS oder 136 PS wählen. Zur Wahl stehen zudem Front- oder Allradantrieb und je nach Leistung optional oder serienmäßig ein 48-Volt-Mildhybrid-System. Der Allradler kann auch mit einem Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden.

Preislich startet die Sportage Black Edition bei 33.390,- Euro, die Black Edition Plus kommt auf 34.690,- Euro. Die Kunden können zudem auch sieben Farben wählen, die Black Edition muss also nicht unbedingt auch Schwarz lackiert sein.