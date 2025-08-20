Bestellstart für den gelifteten Kia Sportage

Mit dem Facelift präsentiert sich der Sportage in einem noch moderneren Look, der sich ganz im Stil der anderen neuen Kia-Modelle zeigt.

Vor allem die neue Frontpartie zeigt sich von einer sehr auffälligen Seite und mit noch markanteren LED-Scheinwerfern. Das Heck ist geglättet und wirkt dadurch noch eleganter.

Neuer Look auch im Innenraum des Kia Sportage

Im Innenraum gibt es ein neu gestaltetes Lenkrad und weitere kleine optische Änderungen sowie hochwertiger wirkende Materialien.

Beim Antrieb kann man zum Start den 1,6-Liter-Turbobenziner mit 150 PS (110 kW) und Frontantrieb oder mit 180 PS (132 kW) und Allrad wählen. Der Diesel mit Mild-Hybrid verfügt über 136 PS (100 kW).

Der Beniner startet bei 34.490,- Euro, der Diesel ist ab 40.590,- Euro bestellbar. Etwas später folgen der Hybrid ab 43.110,- Euro und der Plug-in-Hybrid ab 46.490,- Euro.