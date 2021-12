Ab jetzt kann man den neuen Kia Sportage bestellen

Mit der neuen Generation des Sportage bringt Kia frischen Schwung ins kompakte SUV-Segment. Optisch besticht der neue Sportage mit einem sehr auffälligen Design, welches ihm ausgezeichnet steht.

Er wirkt noch dynamischer als bisher und hebt sich wohltuend von der Konkurrenz ab. Auch der Innenraum zeigt sich in einem neuen, an den EV6 angelehnten Look. Das Cockpit besteht aus einem 12,3″-Digitaltacho und einem 12,3″-Touchscreen.

Beides bildet eine Einheit und soll mit einer einfachen Ablesbarkeit und Bedienung aufwarten können. Der 451,5 cm lange Sportage soll aber auch viel Platz für die Passagiere bieten. Zudem steht je nach Motorisierung ein Kofferraumvolumen von bis zu 591 Litern zur Verfügung.

Bei der Motorisierung stehen ein 1,6 T-GDI mit Mildhybrid-System und 150 PS (110 kW) oder 180 PS (132 kW), ein 1,6 CRDi mit 116 PS (85 kW) oder 136 PS (100 kW) sowie ein Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 265 PS (195 kW) zur Wahl.

Je nach Motorisierung gibt es auf Wunsch auch Allradantrieb und ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Zum Start muss man jedoch noch auf die Plug-in-Hybrid-Version verzichten, diese soll ab Frühling 2022 erhältlich sein.

Preislich startet der Kia Sportage mit 1,6 T-GDI-Benziner (150 PS) und manueller 6-Gang-Schaltung in Titan-Ausstattung bei 30.590,- Euro. Am anderen Ende der Preisskala findet sich derzeit der Sportage GT-Line 1,6 CRDi (136 PS) mit Allradantrieb und DCT7-Getriebe um 54.990,- Euro.

Schon in der Basisausstattung “Titan” sind ein Tempomat, eine Klimaanlage, Voll-LED-Scheinwerfer, ein 8″-Touchscreen, DAB-Radio und vieles mehr serienmäßig an Bord.