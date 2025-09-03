C kia 001vergrößern (Bildquelle: Kia)
C kia 004vergrößern (Bildquelle: Kia)
C kia 006vergrößern (Bildquelle: Kia)

KIA

Testberichte, Neuigkeiten, Zur KIA Markenseite…Gebrauchtwagen,

Premiere für den neuen Kia Stonic

Die zweite Generation des Kia Stonic hat jetzt ihre Weltpremiere gefeiert, der kleine SUV zeigt sich jetzt noch moderner und im neuen Kia Look.

auto-motor.at Redaktion
von

Seit 2017 ist der Kia Stonic erhältlich, jetzt hat die zweite Generation ihre Premiere gefeiert. Das Design zeigt sich im Stil der anderen neuen Modelle des koreanischen Herstellers.

Die Frontpartie wirkt mit dem neuen Scheinwerferlayout sehr bullig, das Heck zieren ebenfalls komplett neu gestaltete Rückleuchten, die dem Fahrzeug einen sehr markanten Charakter verleihen.

Cockpit des neuen Stonic im Stil der anderen Kia-Modelle

Der Innenraum zeigt sich ebenfalls im Stil der anderen Kia-Modelle mit zwei 12,3″-Displays und in einem sehr harmonischen Farbmix. Das Kofferraumvolumen liegt bei 352 Litern.

C kia 004vergrößern (Bildquelle: Kia)

Bei der Motorisierung kann man zwischen einem Benziner mit 100 PS (74 kW) oder einen Benziner mit Mild-Hybrid-System und 115 PS (85 kW) wählen.

C kia 006vergrößern (Bildquelle: Kia)

Beide Motoren können entweder mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geordert werden. Eine gute Sicherheitsausstattung soll ebenfalls an Bord des neuen Kia Stonic sein.

Bildergalerie

  • C kia 001
  • C kia 004
  • C kia 006
  • C kia 002
  • C kia 003
  • C kia 005

Die neuesten Meldungen