Premiere für den neuen Kia Stonic

Seit 2017 ist der Kia Stonic erhältlich, jetzt hat die zweite Generation ihre Premiere gefeiert. Das Design zeigt sich im Stil der anderen neuen Modelle des koreanischen Herstellers.

Die Frontpartie wirkt mit dem neuen Scheinwerferlayout sehr bullig, das Heck zieren ebenfalls komplett neu gestaltete Rückleuchten, die dem Fahrzeug einen sehr markanten Charakter verleihen.

Cockpit des neuen Stonic im Stil der anderen Kia-Modelle

Der Innenraum zeigt sich ebenfalls im Stil der anderen Kia-Modelle mit zwei 12,3″-Displays und in einem sehr harmonischen Farbmix. Das Kofferraumvolumen liegt bei 352 Litern.

Bei der Motorisierung kann man zwischen einem Benziner mit 100 PS (74 kW) oder einen Benziner mit Mild-Hybrid-System und 115 PS (85 kW) wählen.

Beide Motoren können entweder mit einer manuellen 6-Gang-Schaltung oder einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe geordert werden. Eine gute Sicherheitsausstattung soll ebenfalls an Bord des neuen Kia Stonic sein.