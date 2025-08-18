C lamborhgini 001vergrößern (Bildquelle: Lamborhgini)
Lamborghini

Der neue Lamborghini Fenomeno

Mit dem Fenomeno hat Lamborghini jetzt einen neuen Supersportwagen präsentiert, der jedoch auf nur 29 Exemplare limitiert ist.

Auf der Monterey Car Week 2025 war der Lamborghini Fenomeno sicher eines der neuen Highlights. Der auf nur 29 Stück limitierte Supersportwagen mit Hybridantrieb zeigt sich in einem sehr futuristischen Design.

Die Frontpartie ist ganz im Stil der Marke gehalten, das Heck zeigt sich mit Y-förmigen LED-Rückleuchten, aber von einer neuen Seite, und wirkt extrem bullig.

Mit einer Länge von 501,4 cm ist der Sportwagen auch sehr lang gestreckt, mit einer Höhe von von nur 116,1 cm dafür umso niedriger.

Futuristischer Innenraum im neuen Lamborghini

Im Innenraum zeigt sich die Sport-Flunder ebenfalls von einer sehr futuristischen Seite, man hat das Gefühl in einem Raumschiff-Cockpit zu sitzen. Neben einem Digitaltacho und einem Touchscreen auf der Mittelkonsole gibt es auch ein eigenes Display für den Beifahrer.

Das Highlight ist aber natürlich der Antrieb. Der 6,5-Liter-V12 ist mit einer Leistung von 835 PS so stark wie nie zuvor. Unterstützt wird er von zwei E-Motoren an der Vorderachse.

Die Systemleistung liegt bei 1.080 PS, der Verbrenner liefert dabei ein Drehmoment von 725 Nm bei 6.750 U/Min, die beiden E-Motoren je 350 Nm zusätzliche Schubkraft.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h vergehen nur 2,4 Sekunden, Tempo 200 km/h hat man nach 6,7 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h. Geschaltet wird über ein 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Einen Preis hat Lamborghini nicht verraten, man kann aber ohnedies davon ausgehen, dass die 29 Exemplare bereits ihre neuen Eigentümer gefunden haben.

