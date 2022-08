Lamborghini präsentiert Urus Performante

Lamborghini hat mit dem Urus einen sehr sportlichen SUV im Programm, der jetzt in der Performante-Version nochmals geschärft worden ist. Optisch erkennt man das neue Topmodell an leichten Modifikationen an Front und Heck.

Der Urus Performante verfügt auch über eine noch sportlichere Abstimmung von Fahrwerk und Federung und ist um 20 mm tiefergelegt. Angetrieben wird er vom bewährten 4,0-Liter-V8-Motor.

Die Leistung ist auf 666 PS (490 kW) gestiegen und soll in Kombination mit den anderen Änderungen für deutlich mehr Fahrspaß sorgen. Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in 3,3 Sekunden erledigt.

Bleibt man am Gas, erreicht man aus dem Stand heraus nach 11,5 Sekunden Tempo 200 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit des 513,7 cm langen SUV liegt bei 306 km/h.

Der Fahrer kann aus verschiedenen Fahrmodi wählen, neu ist dabei ein Rally-Mode, der für Fahrten abseits befestigter Straßen bestimmt ist. Der Preis liegt bei 218.487,- Euro ohne Steuern, in Österreich sollte man also mit mindestens 330.000,- Euro rechnen.