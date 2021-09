Sondermodell: Land Rover Defender V8 Bond Edition

Rechtzeitig vor dem Start des neuen James Bond Films “Keine Zeit zu sterben” bringt Land Rover ein ganz besonderes Sondermodell des Defender V8 auf den Markt, die Bond Edition.

Optisch zeigt sich das Sondermodell ganz in Schwarz, inklusive 22″-Rädern in glänzendem Schwarz. Lediglich die in Xenon Blue gehaltenen Bremssättel bringen etwas Farbe in den sportlichen Offroader.

Im Innenraum des auf 300 Exemplare limitierten Sondermodells zieren 007-Logos die Einstiegsleisten, zudem zeigt der Startbildschirm des Pivi Pro Infotainmentsystems ebenfalls das berühmte Bond-Logo. Ein Schriftzug “one of 300” weist zusätzlich auf die Besonderheit des Modells hin.

Werbung

So kann auch jeder Kunde glauben, dass er die Nr. 007 von 300 besitzt, die hier wohl am begehrtesten wäre. Statt dem Land Rover-Logo wird zudem ein 007-Logo auf den Boden projiziert, wenn man die Türen öffnet.

Mit dem 525 PS (386 kW) starken V8 kann man den Schurken auch schnell entkommen, für den Sprint benötigt der kurze Defender nur 5,4 Sekunden. Der Defender 90 in der V8 Bond Edition startet bei 191.270,- Euro, der Defender 100 mit fünf Türen kommt auf 196.459,- Euro.