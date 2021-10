Premiere für den neuen Range Rover

Nach fast 10 Jahren Bauzeit hat jetzt der neue Range Rover seine Premiere gefeiert. Die fünfte Generation ist zwar eine komplette Neuentwicklung, bleibt aber optisch der Linie des Vorgängers treu.

Während die Frontpartie nur leicht geglättet wirkt, zeigt sich das Heck in einer komplett neuen Optik. Auf den ersten Blick hat man zwar den Eindruck, Range Rover hat die Dyson Staubsauger-Designer abgeworben, aber man wird sich sicher schnell an den Look ohne sichtbare Rückleuchten gewöhnen.

Komplett neu gestaltet zeigt sich auch der Innenraum, der über einen digitalen Tacho und einen großen Touchscreen verfügt. Noch mehr Luxus gibt es zukünftig im Fond, auf Wunsch gibt es ein First Class-Ambiente mit Liegesitzen. Die Kunden können zudem zwischen zwei Radständen wählen.

Werbung

Beide sind in einer Konfiguration mit vier, fünf oder sieben Sitzplätzen erhältlich. Die Normalversion kommt auf eine Länge von 505,2 cm, die Langversion auf 525,2 cm. Je nach Konfiguration stehen zwischen 212 und 1.061 Liter Laderaum zur Verfügung.

Noch mehr Komfort als bisher

Für viel Komfort sollen auch eine neue Geräuschdämmung mit aktiver Geräuschunterdrückung der dritten Generation und ein serienmäßiges Luftfahrwerk sorgen. Natürlich ist der neue Range Rover auch voll vernetzt und hat den virtuellen Spion “Amazon Alexa” als Sprachsteuerung integriert.

Beim Antrieb wird man zwischen Diesel-, Benzin-, Plug-in-Hybrid und Elektro-Modellen wählen können. Zum Start kommen der D250 mit 249 PS (183 kW), der D300 mit 300 PS (221 kW) und der D350 mit 350 PS (258 kW) für Diesel-Fans. Bei den Benzinern stehen der P400 mit 400 PS (294 kW) und der P530 mit V8 und 530 PS (390 kW) zur Verfügung.

Alle Modelle verfügen serienmäßig über einen Allradantrieb und spezielle Offroad-Fahrprogramme. Auch der neue Range Rover soll wieder ein Meister im Gelände sein.

Ab 2022 kommt der Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 440 PS (324 kW) und einer rein elektrischen Reichweite von rund 100 Kilometern auf den Markt. Im Jahr 2024 soll dann der rein elektrische Range Rover starten.

Preislich startet der günstigste Range Rover bei 140.301,- Euro, mit langem Randstand ist er ab 153.581,- Euro erhältlich. Die First Edition mit kurzem Radstand und V8-Motor ist ab 217.345,- Euro bestellbar.