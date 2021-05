Der neue Range Rover SVAutobiography Ultimate

Ein Range Rover ist schon in der Grundversion ein sehr nobles Fahrzeug, als SVAutobiography Ultimate setzt Land Rover seinem Topmodell jetzt aber die Krone der Exklusivität auf.

Jedes Fahrzeug wird von den Land Rover SV Bespoke-Experten von Hand finalisiert. Die exklusive Lackierung in Orchard Green, dem Dach und den Außenspiegeln in Narvik Black sowie Details in Copper unterstreichen den exklusiven Touch des Offroaders.

Zudem weist die “SV Bespoke Ultimate”-Plakette auf die besondere Version des Range Rovers hin. Der Innenraum kann zudem mit Highlights wie klimatisierten Sitzen mit Hot-Stone-Massagefunktion oder elektrisch schließenden Fondtüren aufwarten.

Schon serienmäßig gibt es feinste Lederbezüge für die Sitze, auf Wunsch steht aber noch exklusiveres Leder vom italienischen Lederspezialisten Poltona Frau zur Verfügung.

Wer sich einen Range Rover SVAutobiography Ultimate gönnen möchte, sollte über mindestens 214.276,- Euro verfügen, der Range Rover SVAutobiography Dynamic mit dem 565 PS starken V8-Benziner kommt auf 243.466,- Euro.