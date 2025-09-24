Die neue limitierte Lexus LBX Vibrant Edition kombiniert markantes Design mit hochwertiger Ausstattung und hebt den modernen Auftritt des kompakten Crossover hervor.

Das Sondermodell ist ab Dezember verfügbar und wird bis Mai 2026 produziert. Mit einem Einstiegspreis von 45.690 Euro setzt Lexus auf individuelle Exklusivität.

Basierend auf der Emotion Ausstattungslinie erhält der LBX zahlreiche sportliche Designmerkmale. Dazu gehören 18 Zoll Leichtmetallräder in Mattschwarz, schwarze Spoiler an Front und Heck sowie Klavierlackelemente an Türleisten und Stoßfängern.

Drei Lackierungen stehen beim Lexus LBX Vibrant Edition zur Wahl

Der tiefschwarze Kühlergrill und eine Zierleiste in Schwarzchrom betonen den dynamischen Charakter. Kunden können zwischen der Außenfarbe Mystik Schwarz und zwei Bitone Lackierungen in Karminrot oder Titaniumweiß wählen.

Ein Vibrant Edition Emblem an den C Säulen kennzeichnet das limitierte Modell. Innen unterstreichen schwarze Semi-Anilin-Sitze mit indigoroten Akzenten und Tatami Nähten den Premiumanspruch.

Auch die Sicherheitsgurte greifen das sportliche Farbthema auf. Komfortextras wie ein elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben nanoe-X Luftreinigung und Schaltwippen am Lenkrad runden das Paket ab.

Für den Antrieb sorgt der bekannte 1,5 Liter-Vollhybrid mit 100 kW Leistung, der Wendigkeit und Effizienz im Stadtverkehr vereint.

Weitere Infos unter www.lexus.at