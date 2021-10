Alle Infos zum neuen Lexus NX

Mit dem NX hat Lexus einen luxuriösen SUV im Angebot, die zweite Generation soll jetzt noch mehr Kunden anlocken. Optisch besticht die zweite NX-Generation durch einen sehr eleganten und dynamischen Look.

Die Frontpartie ist durch die markentypische L-finesse-Designphilosophie geprägt, das Heck zeigt sich hingegen mit markant geschärften Kanten, die dem Fahrzeug sehr gut stehen. Im Vergleich zum Vorgänger ist der neue NX geringfügig gewachsen und kommt nun auf eine Länge von 466 cm.

Natürlich sind auch LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten an Bord, zudem zeigt sich der Innenraum in einem neuen Look. Sofort ins Auge sticht dabei der bis zu 14″ große Touchscreen, der weit oben auf der Mittelkonsole etwas zum Fahrer geneigt positioniert ist.

Werbung

Neu sind auch eine Cloud-Navigation und die Spracherkennung “Hey Lexus”, mit der sich viele Funktionen steuern lassen. Das System erkennt auch, von welcher Seite der Befehl kommt, und kann so etwa das entsprechende Fenster öffnen, wenn dies der Wunsch war.

Der neue NX bietet auch mehr Platz und ein Kofferraumvolumen von 545 bis 1.426 Liter. Eine elektrische Heckklappe erleichtert das Beladen des geräumigen SUV.

Verschiedene Antriebsoptionen

Beim Antrieb kann man zwischen dem 350h-Vollhybrid mit 2WD- oder 4WD-Antrieb und einem Plug-in-Hybrid mit serienmäßigem 4WD-Antrieb wählen.

Der NX 350h hat eine Systemleistung von 244 PS (179 kW), der NX 450h mit Plug-in-Hybrid hat sogar eine Systemleistung von 306 PS (227 kW). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beiden Modellen bei 200 km/h.

Für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigt der NX 350h mit Frontantrieb 8,7 Sekunden, mit Allradantrieb sind es 7,7 Sekunden. Der Plug-in-Hybrid beschleunigt in nur 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Bestellungen für den neuen Lexus NX sollen ab November 2021 möglich sein, das günstigste Modell wird bei 52.850,- Euro starten. Die Markteinführung ist für Jänner 2022 geplant.