Weniger ist mehr im Lexus RX

An Bord des neuen Premium-SUV erleben Fahrer und Passagiere die neueste Ausbaustufe des Lexus Interieurdesigns, die gleichzeitig die gewohnte Wertigkeit der Takumi-Handwerksmeister zum Ausdruck bringt.

Der reduzierte, moderne Ansatz wird bereits beim Öffnen der Türen deutlich. Die Oberflächen sind aufgeräumt und übersichtlich und vermitteln ein Gefühl von Raum und Raffinesse. „Wir wollten einen schlichten, aber durchdachten Raum schaffen, der nicht auf Verzierungen und Ornamente angewiesen ist“, erklärt Jota Kusakari, Projekt-Chefdesigner bei Lexus. „Unsere Schwerpunkte lagen auf den Türverkleidungen, Sitzen und Armlehnen. Wir wollten diesen Elementen eine besonders hochwertige Haptik verleihen. Auch der Klang beim Öffnen und Schließen der Türen sollte eine Qualität haben, die die Sinne inspiriert.“

Das neue, zurückhaltende Design zeigt sich in der klaren, durchgehenden Form des Armaturenbretts, das sich über die Instrumententafel bis hin zu den Türverkleidungen erstreckt. Durch die neue elektromechanische Türöffnung E-Latch konnte die Bedieneinheit zum komfortablen Öffnen weiter unten an der Tür platziert werden, sodass eine natürliche Verlängerung der Instrumententafel entstand.

Tazuna-Cockpit

Das Thema Schlichtheit passt perfekt zum Tazuna-Konzept von Lexus. Dahinter verbirgt sich die Idee, dem Fahrer eine direkte und intuitive Kontrolle über das Fahrzeug zu verleihen und gleichzeitig für möglichst wenig Ablenkung zu sorgen. „Das Cockpit des RX wurde so gestaltet, dass der Fahrer eine tiefe Verbindung zum Fahrzeug aufbaut und es so steuern kann, wie er es bevorzugt“, sagt Jota Kusakari.

Deutlich wird das Konzept beispielsweise in der aufgeräumten Anordnung aller Informationsquellen – Multimedia-Bildschirm, das Multi-Informations-Display, die Instrumentenanzeige und das Head-up-Display sind so angeordnet, dass sie mit minimalen Augen- und Kopfbewegungen erfasst und abgelesen werden können.

Sensorische Qualität

Die Wirkung des Designs wird durch die sensorische Qualität in allem, was die Insassen sehen, berühren und hören noch verstärkt. Dies gilt für das neue Multimediasystem mit verbesserter Benutzeroberfläche, die eine Kombination aus intuitivem Touchscreen und physischen Tasten darstellt, für die ansprechende Optik und Haptik der neuen Verkleidungen und Polster, für die Ambientebeleuchtung mit einem breiten Spektrum an Farboptionen sowie für das angenehme Geräusch beim Schließen der Türen.

Das beruhigende Design des Innenraums spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie der Fahrer direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren kann. Der neue Sprachassistent „Hey Lexus“ reagiert auf Anfragen und Befehle mit natürlicher Sprache. Teilt der Fahrer ihm etwa mit, dass er hungrig ist, empfiehlt der On-Board-Assistent ein Restaurant in der Nähe. Sagt der Fahrer, ihm sei zu kalt, stellt das System automatisch die Klimaanlage entsprechend ein.

Authentische Funktionalität eines SUV

Das Design des Innenraums ist ideal auf ein SUV abgestimmt und bietet Funktionalität, Komfort und Flexibilität. Durch geschickte Anordnung und Gestaltung haben Passagiere im Fond mehr Beinfreiheit sowie eine bessere Sicht zur Seite und nach vorn, was durch die niedrigere Schulterlinie und das breitere Sichtfeld unterstützt wird.

Die Easy Entry Funktion, bei der Lenkrad und Sitz beim Ein- und Aussteigen zurückfahren, wurde um eine Absenkfunktion erweitert, wodurch der Ein- und Ausstieg noch stressfreier gelingt.

Der Laderaum bietet das gleiche Fassungsvermögen wie der aktuelle RX, trotz eines kürzeren Überhangs. Das Platzangebot wurde beispielsweise durch eine dünnere Hintertür, eine steilere Hinterradaufhängung sowie eine geringere Ladehöhe optimiert.

